Прощание с уральским писателем Владиславом Крапивиным пройдет в Храме на Крови

Напомним, что писатель Владислав Крапивин был госпитализирован с подозрением на инсульт в конце июля. Его состояние неоднократно менялось, то в лучшую, то в худшую сторону. По словам его невестки Ларисы Крапивиной, врачи подтвердили у писателя коронавирус, который и спровоцировал осложнение старых болезней.