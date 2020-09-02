Названа дата полного открытия детских садов в Нижнем Тагиле

Она отметила, что дошкольные учреждения готовы к тому, чтобы принять детей. В общей сложности в группы вернется 21 тысяча тагильчан.
Кроме того, она рассказала о порядке приема детей в садики. Для этого требуются справки. Родители должны получить в детском саду направление на анализы. Если они будут хорошими, то медработник позвонит родителям, проведет осмотр ребенка, а потом предоставит справку. На следующий день после этого ребенку уже можно отправляться в детский сад.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что работать детским садам можно работать в полном объеме с 28 августа. На данный момент в Нижнем Тагиле они работают с загрузкой наполовину. Сотрудники соблюдают все меры безопасности с целью недопущения распространения коронавируса.