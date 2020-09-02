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Названа дата полного открытия детских садов в Нижнем Тагиле

2 сентября 2020, 15:18
В Нижнем Тагиле планируется открыть детские сады с полной заполняемостью к 9 сентября. Об этом сообщила начальник Управления образования города Татьяна Удинцева во время интервью «Телекону».

Она отметила, что дошкольные учреждения готовы к тому, чтобы принять детей. В общей сложности в группы вернется 21 тысяча тагильчан.

Кроме того, она рассказала о порядке приема детей в садики. Для этого требуются справки. Родители должны получить в детском саду направление на анализы. Если они будут хорошими, то медработник позвонит родителям, проведет осмотр ребенка, а потом предоставит справку. На следующий день после этого ребенку уже можно отправляться в детский сад.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что работать детским садам можно работать в полном объеме с 28 августа. На данный момент в Нижнем Тагиле они работают с загрузкой наполовину. Сотрудники соблюдают все меры безопасности с целью недопущения распространения коронавируса.

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#Детский сад#Коронавирус#Открытие#Нижний Тагил#Общество
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