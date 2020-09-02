Участника уральского пикета в поддержку Хабаровска оштрафовали за отсутствие маски

Житель Свердловской области Денис Гауэрт приговорен к штрафу в одну тысячу рублей за то, что не надел медицинскую маску на пикете в поддержку хабаровчан, сообщает юрист Роман Качанов на своей странице в Facebook.