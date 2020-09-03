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Еще два класса в уральских школах отправлены на дистант из-за коронавируса

3 сентября 2020, 12:15
В Екатеринбурге еще два класса — в гимназии № 120 и школе № 16 были переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщили в департаменте образования города.

Отмечается, что в гимназии № 120 коронавирус подозревают у одного из учеников класса. Что касается второй школы, то у кого именно есть подозрения — не уточняется.

В ведомстве отметили, что при подозрении на коронавирус в школе, немедленно проводятся мероприятия, предусмотренные алгоритмом работы в данной ситуации. Специалисты устанавливают обстоятельства заболевания, проверяют, соблюдается ли санитарно-эпидемиологическое законодательство, а также оцениваются риски. После этого принимается решение о дальнейшей работе организации.

Вчера стало известно о том, что на дистанционное обучение были переведены ученики 148 и 179 школ.

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#Екатеринбург#Школа#Коронавирус#Ученики#Новости УрФО#Общество
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