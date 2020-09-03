TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Игумен Вениамин: «Оставшихся со схимонахом Сергием монахинь нельзя расстричь»

3 сентября 2020, 08:50
Монахинь Среднеуральского женского монастыря, которые отказываются покидать схимонаха Сергия, нельзя расстричь. Об этом заявил секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников) на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что действующее «Положение о монастырях и монашествующих» имеет пункт «10.1.1. Необратимость монашеских обетов». Согласно ему «расстричь» монаха не представляется возможным.

По словам Райникова, невозможно насильно лишить монашества.

Можно только изгнать из монастыря упорных и неисправимых нарушителей монашеского устава. Но даже изгнание из монастыря не обозначает лишения монашества. Монашество прекращается только при отлучении монаха от церкви, поскольку вне церкви не может быть никакого монашества, — объяснил Райников.

При этом, при покаянии можно снова вернуться в церковь монахом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что епархия может расстричь монахинь, которые решили остаться со схигуменом Сергием.

Напомним, скандальный монах стал известен своими проповедями на YouTube. В них он призывал не верить в коронавирус, не соблюдать самоизоляцию, а также проклинал всех ее сторонников. Более того, Сергий негативно высказывался в адрес РПЦ и главы государства. В результате священник был лишен сана церковным судом, а мирской наказал его на 90 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе, а также на 18 тысяч за разжигание ненависти и вражды. На данный момент в отношении Сергия проводится проверка по факту его негативных высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина.

Материалы по теме
«Затыкают рот»: уральский схимонах Сергий жалуется на СМИ и силовые структурыСхимонаха Сергия проверяет полиция из-за проповедей оскорбляющих президента РФЕкатеринбургская епархия пригрозила изгнать из монахинь сторонниц отца Сергия
#Схиигумен Сергий#Епархия#Екатеринбург#Среднеуральский женский монастырь#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14