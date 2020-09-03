Свердловская область стала одним из аутсайдеров по программе туристического кэшбека

По словам исполнительного директора клуба отельеров Екатеринбурга Тамары Клишиной, Свердловская область оказалась в числе аутсайдеров. Отели проигнорировала акцию. Из 500 средств размещения в программе участвовали только 29.
По показателям Свердловская область отстает от Тюменской и Челябинской областей.
Как считает Клишина, это связано с тем, что в основном Екатеринбург воспринимается как город для ведения бизнеса, сюда приезжают в основном на выходные для решения деловых вопросов.
Госпрограмма поддержки внутреннего туризма действовала с 21 по 28 августа. Люди, путешествующие внутри страны, могли вернуть до 20% стоимости туров. На реализацию программы правительство выделило 15 миллиардов рублей.
Напомним, что в Екатеринбурге из-за коронавируса закрылись почти 40% хостелов и два отеля.