«Уктусский стрелок» рассказал в суде о детских обидах и своей «программе утилизации»

Александров подъехал к девушкам и расстрелял их из винтовки. Однако винтовка заклинила, подсудимый пытался совершить выстрел, но не мог. Тогда он прогулялся и вновь попытался выстрелить. На тот момент девушка, которую в он стрелял, была жива. Она стояла на коленях и закрывалась от него коробкой от пиццы.