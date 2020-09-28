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Posted 28 сентября 2020, 15:44

Published 28 сентября 2020, 15:44

Modified 24 декабря 2024, 18:02

Updated 24 декабря 2024, 18:02

В Нижнем Тагиле нетрезвый 15-летний подросток сбил учительницу и уехал

28 сентября 2020, 15:44
24 сентября на Северном поселке 15-летний молодой человек сбил женщину и скрылся, сообщает ИА «Все новости».

После того, как местные жители сообщили в полицию о нетрезвом подростке, замеченным за рулем отечественного автомобиля, юношу доставили в отделение № 17 для выяснения обстоятельств.

Установлено, что подросток уже стоит на учете в связи с употреблением спиртных напитков. Однако, несмотря на присутствие законного представителя, молодой человек не согласился проходить медосвидетельствование. На родителей был составлен протокол за нахождение несовершеннолетнего в алкогольном опьянении.

О ДТП в полиции стало известно вечером того же дня. Как утверждают свидетели, около полудня подросток заехал на территорию школы и совершил наезд на 36-летнюю учительницу, предпринявшую попытку остановить «гонщика». После случившегося юноша скрылся, а у пострадавшей обнаружили повреждение связок коленного сустава. Обстоятельства случившегося выясняются, процессуальное решение еще предстоит принять.

Напомним, 2 сентября под Нижним Тагилом погиб пешеход-пенсионер, перебегавший дорогу в неположенном месте.

#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Серов#Подросток
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