В Нижнем Тагиле нетрезвый 15-летний подросток сбил учительницу и уехал

Установлено, что подросток уже стоит на учете в связи с употреблением спиртных напитков. Однако, несмотря на присутствие законного представителя, молодой человек не согласился проходить медосвидетельствование. На родителей был составлен протокол за нахождение несовершеннолетнего в алкогольном опьянении.