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Под Нижним Тагилом погиб пешеход-пенсионер перебегавший дорогу в неположенном месте

2 сентября 2020, 11:36
В районе поселка Леневка под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП с участием пешехода, сообщает МУ МВД Нижнетагильское.

2 сентября 2020 в два часа ночи водитель автомобиля "Лада Веста", мужчина 1972 года рождения, допустил наезд на пешехода.

Потерпевший находился на проезжей части без цели ее перехода, светоотражающие элементы на его одежде отсутствовали.

В результате ДТП от полученных травм мужчина-пешеход 1950 скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Было установлено, что автомобилем управлял трезвый водитель со стажем вождения 21 год, который ранее не допускал нарушений ПДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что недавно на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

В ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу пострадали два человека
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#Пешеход#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
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