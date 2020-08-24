В ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу пострадали два человека

В 07.45 утра 45-летний водитель Renault Logan двигался по Свердловскому шоссе со стороны Николо-Павловского к Нижнему Тагилу. На перекрестке с улицей Гагарина мужчина начал поворачивать налево. В это время ему на встречу ехала 33-летняя женщина на Lada Priora.