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В Нижнем Тагиле пенсионерка-велосипедистка попала в ДТП и получила перелом

22 августа 2020, 21:00
21 августа в поселке Северный в Нижнем Тагиле произошла авария с участием велосипедиста и легкового автомобиля, сообщает АН «Между строк».

Как сообщили изданию в отделе пропаганды ГИБДД, 36 летняя женщина на ВАЗ-2114 в районе улицы Щорса, 11 допустила наезд на 71-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в тот момент, когда пенсионерка начала поворачивать налево, чтобы заехать в квартал.

В результате велосипедистка получила перелом руки и была госпитализирована.

19 августа на Тагилстрое «Лада-Гранта» сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головы и переломом лодыжки.

В Нижнем Тагиле женщина-пешеход попала под колеса «Лады» и получила перелом лодыжки
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