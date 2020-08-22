В Нижнем Тагиле пенсионерка-велосипедистка попала в ДТП и получила перелом

Как сообщили изданию в отделе пропаганды ГИБДД, 36 летняя женщина на ВАЗ-2114 в районе улицы Щорса, 11 допустила наезд на 71-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в тот момент, когда пенсионерка начала поворачивать налево, чтобы заехать в квартал.
В результате велосипедистка получила перелом руки и была госпитализирована.
19 августа на Тагилстрое «Лада-Гранта» сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головы и переломом лодыжки.