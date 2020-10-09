«На моей практике такого не было». Врачи рассказали о здоровье жившей в шкафу девочки

Перелет на вертолете девочка пережила хорошо. Ее транспортировали в специальном инкубаторе, рассказал представитель медицинской бригады.
По словам врача-реаниматолога Алины Панишевой, малышка находится в тяжелом состоянии. У нее дистрофия третьей степени, ее вес чуть более трех килограммов. На текущий момент планируются мероприятия по осмотру. Известно, что принято решении о кормлении через вену.
На моей практике такого еще не было. Ребенок в сознании, на действия врачей реагирует, руками и ногами шевелит, говорит Панишева.
Обследования продлятся около одного часа, после чего врачи выберут необходимые способы лечения.
Напомним, шестимесячную девочку обнаружили гости в сумке в шкафу у знакомой. Ее подкармливал старший брат. В срочном порядке её доставили в Екатеринбург на вертолете. Против женщины, державшей ребенка в шкафу, возбудили два уголовных дела.