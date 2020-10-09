TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«На моей практике такого не было». Врачи рассказали о здоровье жившей в шкафу девочки

9 октября 2020, 21:30
По словам врача медицины катастроф, девочка из Карпинска находится в стабильном состоянии, пишет E1.

Перелет на вертолете девочка пережила хорошо. Ее транспортировали в специальном инкубаторе, рассказал представитель медицинской бригады.

По словам врача-реаниматолога Алины Панишевой, малышка находится в тяжелом состоянии. У нее дистрофия третьей степени, ее вес чуть более трех килограммов. На текущий момент планируются мероприятия по осмотру. Известно, что принято решении о кормлении через вену.

На моей практике такого еще не было. Ребенок в сознании, на действия врачей реагирует, руками и ногами шевелит, говорит Панишева.

Обследования продлятся около одного часа, после чего врачи выберут необходимые способы лечения.

Напомним, шестимесячную девочку обнаружили гости в сумке в шкафу у знакомой. Ее подкармливал старший брат. В срочном порядке её доставили в Екатеринбург на вертолете. Против женщины, державшей ребенка в шкафу, возбудили два уголовных дела.

Прокуратура возбудила 2 уголовных дела из-за спрятанной в шкафу полугодовалой девочки
Узнать подробнее

Материалы по теме
Прокуратура возбудила 2 уголовных дела из-за спрятанной в шкафу полугодовалой девочки
#Екатеринбург#Девочка#Карпинск#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14