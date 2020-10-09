«На моей практике такого не было». Врачи рассказали о здоровье жившей в шкафу девочки

По словам врача-реаниматолога Алины Панишевой, малышка находится в тяжелом состоянии. У нее дистрофия третьей степени, ее вес чуть более трех килограммов. На текущий момент планируются мероприятия по осмотру. Известно, что принято решении о кормлении через вену.