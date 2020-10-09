В Екатеринбурге к началу зимы появятся автобусы с кондиционером и без кондуктора

Транспортные средства приобретены по федеральной программе. В лизинг куплены 57 автобусов.
В рамках эксперимента по движению автобусов без кондуктора в дверях будет расположен валидатор оплаты проезда. В салонах автобусов есть кондиционер. В качестве топлива предусмотрено использование газа.
Сумма контракта составила 610 миллионов рублей. Транспортные средства проходят подготовку и регистрируются в ГИБДД.
Напомним, в Нижний Тагил будут поставлены три низкопольных трамвая. Сумма закупки составила 112 миллионов рублей.