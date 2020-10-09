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В Екатеринбурге к началу зимы появятся автобусы с кондиционером и без кондуктора

9 октября 2020, 21:55
К концу ноября в Екатеринбурге начнут движение по маршрутам автобусы с кондиционером, предусматривающие проезд без кондуктора, пишет ЕАН.

Транспортные средства приобретены по федеральной программе. В лизинг куплены 57 автобусов.

В рамках эксперимента по движению автобусов без кондуктора в дверях будет расположен валидатор оплаты проезда. В салонах автобусов есть кондиционер. В качестве топлива предусмотрено использование газа.

Сумма контракта составила 610 миллионов рублей. Транспортные средства проходят подготовку и регистрируются в ГИБДД.

Напомним, в Нижний Тагил будут поставлены три низкопольных трамвая. Сумма закупки составила 112 миллионов рублей.

Екатеринбургская фирма поставит в Нижний Тагил низкопольные трамваи
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#Екатеринбург#Автобус#Новости УрФО#Транспорт
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