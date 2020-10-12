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Екатеринбуржцы пожаловались на длинные очереди в поликлинике

12 октября 2020, 21:07
В Екатеринбурге в поликлинике 14-й больницы сегодня образовалась очередь из 60 человек, сообщает Е1.

По словам местной жительницы, она три часа стояла в очереди и прошла лишь половину.

Спустя три часа мне удалось зайти вовнутрь, тут еще столько же больных. И если на улице как-то удавалось соблюдать дистанцию, то в здании можно только посмеяться над этим, подчеркнула пациентка.

Также она добавила, что на дом к больным ОРВИ врачи не приходят, отправляя в поликлинику. Лишь во время приема терапевт определяет, давать направление человеку на анализ COVID-19 или нет.

В горздраве тоже дали комментарий касательно сложившейся ситуации и сказали, что медики не справляются с потоком пациентов, да и площади поликлиники не рассчитана на то, чтобы вмещать такое количество больных.

Напомним, Свердловским больницам выделят гранты на обследование контактных с больными COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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#Екатеринбург#Очередь#Больница#ОРВИ#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
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