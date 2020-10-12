На Урале прятавшую в шкафу младенца женщину направят на психиатрическую экспертизу

В ходе расследования были допрошены свидетели, а также назначена судмедэкспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью девочки. По ее результатам в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления, а именно — покушение на убийство малолетнего ребёнка.