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На Урале прятавшую в шкафу младенца женщину направят на психиатрическую экспертизу

12 октября 2020, 14:46
37-летняя женщина из Карпинска, которая около полугода прятала новорожденную дочь в шкафу, будет направлена на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает СК РФ по Свердловской области.

По первоначально полученной информации, подозреваемая периодически кормила девочку и научила этому старшего сына. До этого случая семья на учете в полиции не состояла, старшие дети переданы под опеку бабушке.

В ходе расследования были допрошены свидетели, а также назначена судмедэкспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью девочки. По ее результатам в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления, а именно — покушение на убийство малолетнего ребёнка.

В целях установления всех обстоятельств инцидента, органы СК РФ по Свердловской области инициировали вопрос об изъятии из производства органов полиции уголовного дела, возбуждённого за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).

Напомним, сегодня девочку из Карпинска, которую мать полгода прятала в шкафу, переводят из реанимации в педиатрическое отделение ОДКБ № 1.

Полугодовалую девочку из шкафа переводят из реанимации в педиатрию ОДКБ № 1
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#Девочка из шкафа#Экспертиза#Психбольница#Общество
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