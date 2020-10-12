Урбанист Илья Варламов прокомментировал восстановление сада в центре Екатеринбурга

За три года жители смогли сделать из выжженной земли сад, пишет Варламов.
Урбанист уточнил, что были посажены более 150 тысяч кустов и деревьев, многолетние цветы и травы. Всё делало за свой счет.
Варламов отмечает, что в отличие от чиновников, рассаживающих однолетние растения, местные жители правильно спланировали бюджет и высадили многолетние цветы и кустарники.
Напомним, в середине лета Илья Варламов раскритиковал реконструкцию набережной реки Исеть в Екатеринбурге. Он сравнил ее с «заповедником 90-х».