TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге на постройку лаборатории вирусологии потратят 372 миллиона рублей

12 октября 2020, 09:09
В Екатеринбурге планируется реконструкция здания по изучению самых опасных вирусов. Согласно госзакупкам, цена проекта составит более 372 миллионов рублей, пишет E1.

Ремонт планируют провести в здании на улице Летней, 23. После реконструкции появятся несколько пристроек, увеличится количество этажей.

Работы заказал НИИ «Вектор» из Новосибирска, занимающийся вирусологией и биотехнологией.

По информации из пояснительной записки, у лаборатории появится возможность для изучения патогенов первой группы, таких как вирус эбола, оспа или чума. Агенты второй, третьей и четвертной группы патогенности также будут изучаться. Исследования будут вестись в области молекулярной биологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии, эпидемиологии и биологической безопасности.

Завершить строительство планируют к концу 2022 года.

Напомним, научно-исследовательский институт «Вектор» запатентовал вторую в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Процесс оформления регистрации в министерстве здравоохранения должен завершиться к середине октября.

В России запатентована вторая вакцина от коронавируса
Узнать подробнее

Материалы по теме
В России запатентована вторая вакцина от коронавируса
#Екатеринбург#Лаборатория#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14