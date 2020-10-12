В Екатеринбурге на постройку лаборатории вирусологии потратят 372 миллиона рублей

По информации из пояснительной записки, у лаборатории появится возможность для изучения патогенов первой группы, таких как вирус эбола, оспа или чума. Агенты второй, третьей и четвертной группы патогенности также будут изучаться. Исследования будут вестись в области молекулярной биологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии, эпидемиологии и биологической безопасности.