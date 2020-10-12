В Екатеринбурге с помощью эндоскопа спасли застрявшего в подвале кота

Сначала мы долго пробирались к месту, где застряло животное. Перелезали через трубы и другие препятствия. Кот застрял между плитами в узком зазоре. Было очень темно, хорошо, что у меня был с собой эндоскоп. Как питомца нашел хозяин для меня загадка, рассказал спасатель.