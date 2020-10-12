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В Екатеринбурге с помощью эндоскопа спасли застрявшего в подвале кота

12 октября 2020, 10:51
В Екатеринбурге застрявшего в подвале кота спасли при помощи эндоскопа и удочки, пишет E1.

Кот убежал в подвальное помещение и застрял в проеме между бетонными плитами. Хозяевами был вызван зооспасатель.

Сначала мы долго пробирались к месту, где застряло животное. Перелезали через трубы и другие препятствия. Кот застрял между плитами в узком зазоре. Было очень темно, хорошо, что у меня был с собой эндоскоп. Как питомца нашел хозяин для меня загадка, рассказал спасатель.

Мужчина соорудил специальную удочку с петлей и постепенно проталкивал ее с прикрепленным эндоскопом. Теснота помещения и глубина щели в три метра усложняли операцию. Несколько раз кот вырывался и убегал на исходную позицию. Спустя два часа животное удалось извлечь.

Напомним, в начале октября активисты сообщили о ужасных условиях содержания в приюте для животных Артемовского. Сообщается о трупах прямо в вольерах и неубранных экскрементах. Собаки ужасно истощены. Сейчас волонтеры добиваются свободного входа, чтобы любой желающий мог придти и накормить питомцев.

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