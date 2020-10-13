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«Ковид» в гордуме и арест начальника ГИБДД. Итоги дня в Свердловской области

13 октября 2020, 20:46
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 13 октября.

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова. Источник сообщает, что его вывели из своего кабинета в наручниках. По информации инсайдера, полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий по нескольким эпизодам. Кроме того, сообщается об аресте еще одного сотрудника ГИБДД. В пресс-службе МВД Свердловской области подтвердили факт служебной проверки и сообщили, что в отношении нарушителей будут предприняты жесткие меры реагирования.

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали главу городского отдела ГИБДД
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В соцсетях появилась информация, что в Нижнем Тагиле в магазине «Пятерочка» кассир выдал покупателю одноразовую защитную маску, а затем попросил вернуть её. Потребителя возмутил данный факт, он решил что защитное средство выдается на постоянной основе «напрокат». Роспотребнадзор провел проверку по факту инцидента. На торговую точку наложено административное наказание в виде штрафа.

Роспотребнадзор проверит тагильскую «Пятерочку» после выдачи маски «напрокат»
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Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков пригрозил закрыть торговые центры, не соблюдающие меры безопасности по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, пристальное внимание уделят общественному транспорту. Роспотребнадзор в следующие выходные планирует проверки компаний-перевозчиков и ТЦ.

Креков пригрозил закрытием торговых центров из-за несоблюдения масочного режима
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Два депутата городской думы Нижнего Тагила заразились коронавирусом. Один отправлен на лечение в больницу, его состояние стабильное. Результаты анализов второго пришли утром 13 октября. Он отправлен на самоизоляцию. Сообщается о его хорошем самочувствии. В городской думе планируют провести проверку всех народных избранников. Отметим, сегодня тагильские АТК сообщили, что коронавирус диагностирован у Вадима Раудштейна и Игоря Базилевича.

В Нижнем Тагиле у двух депутатов городской думы выявлен коронавирус
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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