«Ковид» в гордуме и арест начальника ГИБДД. Итоги дня в Свердловской области

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова. Источник сообщает, что его вывели из своего кабинета в наручниках. По информации инсайдера, полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий по нескольким эпизодам. Кроме того, сообщается об аресте еще одного сотрудника ГИБДД. В пресс-службе МВД Свердловской области подтвердили факт служебной проверки и сообщили, что в отношении нарушителей будут предприняты жесткие меры реагирования.