Обвиняемый в смерти бизнесмена свердловский депутат не явился на заседание суда

Новая дата заседания суда пока не назначена.
Однако, несмотря на болезнь, Александр Коркин присутствует сегодня на заседании Заксобрания Свердловской области, он выступил докладчиком по вопросу о назначении омбудсмена по правам ребенка в регионе.
Трагедия произошла на реке Сосьва в сентябре 2019 года. На рыбалке были восемь мужчин на двух лодках. В одной из них и произошел выстрел из ружья. 30-летний предприниматель Сергей Титов был ранен в голову, через пять месяцев он скончался.
Депутату предъявлено обвинение по статье «Убийство по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Напомним, Александр Коркин прошел проверку на полиграфе. Она показала, что выстрелил в Титова именно он, но не специально.