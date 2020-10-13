Обвиняемый в смерти бизнесмена свердловский депутат не явился на заседание суда

Трагедия произошла на реке Сосьва в сентябре 2019 года. На рыбалке были восемь мужчин на двух лодках. В одной из них и произошел выстрел из ружья. 30-летний предприниматель Сергей Титов был ранен в голову, через пять месяцев он скончался.