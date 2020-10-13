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Обвиняемый в смерти бизнесмена свердловский депутат не явился на заседание суда

13 октября 2020, 13:16
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин, обвиняемый в смерти бизнесмена Сергея Титова во время рыбаки на реке Сосьва, не явился на заседание Серовского районного суда. Он сообщил, что болен, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу Свердловского облсуда.

Новая дата заседания суда пока не назначена.

Однако, несмотря на болезнь, Александр Коркин присутствует сегодня на заседании Заксобрания Свердловской области, он выступил докладчиком по вопросу о назначении омбудсмена по правам ребенка в регионе.

Трагедия произошла на реке Сосьва в сентябре 2019 года. На рыбалке были восемь мужчин на двух лодках. В одной из них и произошел выстрел из ружья. 30-летний предприниматель Сергей Титов был ранен в голову, через пять месяцев он скончался.

Депутату предъявлено обвинение по статье «Убийство по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Напомним, Александр Коркин прошел проверку на полиграфе. Она показала, что выстрелил в Титова именно он, но не специально.

Стали известны результаты полиграфа по делу свердловского депутата Коркина
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#Суд#Екатеринбург#Александр Коркин#Убийство#Новости УрФО#Общество
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