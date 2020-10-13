Стали известны уральские города с самой сложной эпидемиологической обстановкой

Региональный показатель по пневмонии вырос на 33% по сравнению с предыдущей неделей и составляет чуть более 2,3 тысяч человек. В два раза превышен областной показатель в Горноуральском и Верхнесалдинском городских округах, в ЗАТО Свободный и Краснотурьинске.