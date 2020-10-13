Свердловские депутаты рассмотрят законопроект о возвращении прямых выборов мэра

Депутаты пришли к выводу, что без обсуждения ознакомятся с предложением общественников, однако депутат Вячеслав Вегнер прокомментировал ситуацию, заявив, что законопроект не самый удачный, поскольку предполагает выборы мэров без полномочий. Венгер выдвинул предложение самому подкорректировать законопроект, но получил предложение выступить позже, когда вопрос будет обсуждаться со всей серьезностью.