В Нижнем Тагиле глава ГИБДД Чернов вернется на службу

По информации источника, полковнику не предъявлено обвинений и его статус переквалифицировали из подозреваемого в свидетеля. Остальные задержанные инспекторы также отпущены домой после допроса. С 14 октября Чернов вернется к службе.
Напомним, полковника Анатолия Чернова задержали сегодня сотрудники ФСБ по подозрению в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий. В частности проверяли его причастность к случаю, когда наказания за пьяное ДТП избежал сын одного из высокопоставленных чиновников Нижнего Тагила.