TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижнем Тагиле начались замеры накапливаемых ТКО

13 октября 2020, 15:41
В Нижнем Тагиле начались замеры объема и массы накапливаемых твердых коммунальных отходов, сообщает администрация города.

Для проведения замеров создана специальная комиссия, в ее состав входят около 20 человек — представители администрации, гордумы, регионального оператора по обращению с ТКО, управляющих организаций и общественных экологических объединений. В соответствии с требованиями РЭК, будет исследовано более 120 мест сбора ТКО во всех районах города.

По словам заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, на этой неделе начали работу в Дзержинском районе. Замеры по объекту каждой категории будут проводиться в течение года.

При осуществлении сезонных замеров ТКО применяются методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 28.07.2016 № 524/пр.

Специалисты выезжают на площадки, измеряют объем ТКО. Сначала отходы взвешивают в контейнере, потом загружают в мусоровоз, а после этого определяют массу пустого контейнера. На каждом этапе члены комиссии фиксируют результат и подписывают ведомость определения нормативов накопления ТКО.

Для обеспечения точности измерений будет использовано сертифицированное оборудование — мерная линейка и средства измерения массы, которые отвечают требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений.

В Свердловской области такие исследования проходят в 14 муниципальных образованиях. Полученные данные будут направлены в РЭК, они станут основанием для расчета нормативов накопления отходов, а также тарифов по услуге «Обращение с ТКО» в регионе.

Напомним, в мэрии Нижнего Тагила сообщили, что физический износ теплосетей составляет 54%, а на некоторых участках этот показатель достигает 75%.

В мэрии Нижнего Тагила рассказали о состоянии теплосетей
Узнать подробнее

Материалы по теме
В мэрии Нижнего Тагила рассказали о состоянии теплосетей
#Исследования#ТКО#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14