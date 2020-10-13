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В мэрии Нижнего Тагила рассказали о состоянии теплосетей

13 октября 2020, 15:07
В Нижнем Тагиле физический износ теплосетей составляет 54%, на некоторых участках этот показатель достигает 75%. Об этом сообщил начальник управления городским хозяйством мэрии Андрей Лебедев, пишет ИА «Все Новости».

В Нижнем Тагиле к новому отопительному сезону отремонтировано 14 километров теплосетей, это около 3% от общей протяженности магистралей в городе. По нормативу ежегодно должны обновляться не менее 5% теплотрасс, которые эксплуатируются более 25 лет. В основном коммуникации в Нижнем Тагиле страдают от коррозии и разрывов сварных швов.

Депутаты городской думы предупредили чиновников, что если ситуация будет оставаться такой же, то через несколько лет в негодность придут 100% отопительной системы.

По словам вице-мэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, в прошлом году на замену теплосетей было выделено 50 миллионов рублей. В этом году из-за пандемии деньги не были доведены до Нижнего Тагила.

В проекте бюджета на следующий год предусмотрены дополнительные средства — тоже 50 миллионов рублей. Это кроме Дзержинского района,сказал Копысов.

Он отметил, что эта сумма не окончательная, она будет уточнена после утверждения бюджета Нижнего Тагила на 2021 год.

Напомним, Нижнему Тагилу в 2021 году выделят 243 миллиона рублей на благоустройство из бюджета Свердловской области.

Нижнему Тагилу выделят 243 миллиона рублей на благоустройство
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Нижнему Тагилу выделят 243 миллиона рублей на благоустройство
#Теплосети#Нижний Тагил#Общество
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