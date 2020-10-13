В мэрии Нижнего Тагила рассказали о состоянии теплосетей

В Нижнем Тагиле к новому отопительному сезону отремонтировано 14 километров теплосетей, это около 3% от общей протяженности магистралей в городе. По нормативу ежегодно должны обновляться не менее 5% теплотрасс, которые эксплуатируются более 25 лет. В основном коммуникации в Нижнем Тагиле страдают от коррозии и разрывов сварных швов.