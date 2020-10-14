TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На Урале прокуратура начала проверку после сообщений об «адском» собачьем приюте

14 октября 2020, 17:21
Артемовская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о ненадлежащем содержании собак, сообщают в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что деятельность по содержанию беспризорных животных осуществляется ООО «Специализированная служба».

Для проверки будут привлечены специалисты Департамента ветеринарии Свердловской области и другие контролирующие органы, которые регулируют вопросы ответственного обращения с животными.

Органами полиции в приюте проводится доследственная проверка по сообщению о жестоком обращении с животными.

По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее волонтеры рассказали, что в приюте для собак в Артемовском животных морят голодом, они умирают от обезвоживания и болезней.

«Трупы среди живых»: активисты сообщили об издевательствах в собачьем приюте на Урале
Узнать подробнее

Материалы по теме
На Урале в приюте для собак выращивали помидоры на местах их захоронения«Трупы среди живых»: активисты сообщили об издевательствах в собачьем приюте на Урале
#Собачий приют#Свердловская область#Прокурорская проверка#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14