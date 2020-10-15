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Картинг и бассейн для судомоделирования. Какой будет вторая очередь Тагильской лагуны

15 октября 2020, 11:52
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В проект второй очереди набережной Тагильская лагуна войдут не только места для отдыха жителей, но и площадки для реализации технических и научных проектов воспитанников ГДДЮТ. Об этом в беседе с TagilCity.ru рассказал глава города Владислав Пинаев.

Проект включает в себя укрепление 248 метров береговой линии, а также благоустройство территории площадью более 60 тысяч метров. На данном участке находится Городской дворец детского и юношеского творчества, поэтому для начинающих техников предусмотрены площадки для запуска радиоуправляемой техники.

Это шикарный проект, который не имеет аналогов в городе. Даже по сравнению с той набережной, которая сделана. Новая будет значительно лучше и стоимость будет практически в два раза больше. Это будет не просто место отдыха, это будет полностью адаптированная площадка для кружков, которые располагаются в ГДДЮТ. Картинговая площадка, бассейн для судомодельного спорта, площадки для пуска ракет, и многое, многое другое. Все это совместится с зоной отдыха простых тагильчан. Красивая двухъярусная зона, великолепные новые архитектурные формы,рассказал о проекте мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Работы по реконструкции набережной планируется начать в 2021 году. На реализацию второго этапа проекта «Тагильская лагуна» будет выделена государственная субсидия. Общая стоимость работ составит 556 миллионов рублей.

Напомним, на этой неделе заработала декоративная подсветка двух жилых домов в центре города на проспекте Строителей.

«Хочется объять необъятное». Два дома засветились в центре Нижнего Тагила
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#Реконструкция#ГДДЮТ#Набережная#КТГ Тагильская лагуна ГДДЮТ#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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