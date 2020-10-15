Картинг и бассейн для судомоделирования. Какой будет вторая очередь Тагильской лагуны

Это шикарный проект, который не имеет аналогов в городе. Даже по сравнению с той набережной, которая сделана. Новая будет значительно лучше и стоимость будет практически в два раза больше. Это будет не просто место отдыха, это будет полностью адаптированная площадка для кружков, которые располагаются в ГДДЮТ. Картинговая площадка, бассейн для судомодельного спорта, площадки для пуска ракет, и многое, многое другое. Все это совместится с зоной отдыха простых тагильчан. Красивая двухъярусная зона, великолепные новые архитектурные формы,рассказал о проекте мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.