Отдала дочь в школу. На Урале завели уголовное дело на мать за покупку прописки

Суд Чкаловского района Екатеринбурга установил, что женщина приобрела поддельный документ о регистрации по месту жительства, с целью поступления в первый класс ее дочери.
На основании подачи заведомо подложных документов МБОУ СОШ № 18 зачислила ребенка на обучение.
При рассмотрении дела судьей было принято во внимание, что ранее мать не привлекалась у уголовной ответственности. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, в Екатеринбурге женщина расплатилась за услуги отеля на сумму в пол миллиона рублей поддельными платежными поручениями. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».