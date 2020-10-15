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Отдала дочь в школу. На Урале завели уголовное дело на мать за покупку прописки

15 октября 2020, 13:57
Суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, купившей прописку для поступления дочери в первый класс, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд Чкаловского района Екатеринбурга установил, что женщина приобрела поддельный документ о регистрации по месту жительства, с целью поступления в первый класс ее дочери.

На основании подачи заведомо подложных документов МБОУ СОШ № 18 зачислила ребенка на обучение.

При рассмотрении дела судьей было принято во внимание, что ранее мать не привлекалась у уголовной ответственности. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в Екатеринбурге женщина расплатилась за услуги отеля на сумму в пол миллиона рублей поддельными платежными поручениями. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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