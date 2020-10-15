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«У нее все лицо синее»: в Екатеринбурге избили 103-летнюю старушку

15 октября 2020, 23:00
В Екатеринбурге был задержан местный житель, подозреваемый в избиении своей престарелой бабушки, сообщает Е1.

Инцидент произошел 15 октября, когда сотрудниками правоохранительных органов был задержан 55-летний местный житель, подозреваемый в нанесении телесных повреждений 103-летней пенсионерке. Соседи позвонили в полицию и мужчина был задержан, а бабушке вызвали скорую помощь.

По словам соседей, это не единичный случай. Внук регулярно избивал пожилую женщину и выгонял ее из дома. Однако, если дело и заканчивалось судом, мужчину отпускали.

У нее все лицо синее, он ее бил ногами и руками,прокомментировал ситуацию один из очевидцев.

На данный момент, обстоятельства происшествия выясняются участковым уполномоченным отдела полиции № 5.

Напомним, в начале октября в Екатеринбурге на Уралмаше банда из восьми человек избила и ограбила гея.

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