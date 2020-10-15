Уральских учителей старше 65 лет переведут на «удаленку»

Решению способствовали продление режима повышенной готовности в регионе и участившиеся случаи заражения коронавирусом в образовательных учреждениях.
Те, кто еще продолжает ходить на работу в обязательном порядке будут отправлены на дистанционный труд. Это сделано для их здоровья,сказал Куйвашев в ходе заседания оперативного штаба Свердловской области.
Напомним, одно за другим образовательное учреждение закрывается на дистант в Свердловской области в связи и эпидемиями ОРВИ и COVID-19. Так, сегодня в Екатеринбурге закрыли на дистант музыкальную школу № 1 имени Фролова.