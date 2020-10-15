В Екатеринбурге СКР возбудил уголовное дело после убийства заступившейся соседки

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, в понедельник вечером пьяный мужчина устроил ссору со своей женой, она вышла в подъезд.
Ссору в подъезде услышала соседка, которая вышла из квартиры и стала заступаться за молодую женщину. При этом агрессивный подозреваемый нанес ей множественные ножевые ранения от которых женщина погибла на месте.
В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и о его заключении под стражу.
Напомним, 40-летний мужчина на улице Новгородцевой порезал ножом соседку на глазах у собственного сына.