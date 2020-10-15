TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге СКР возбудил уголовное дело после убийства заступившейся соседки

15 октября 2020, 09:12
В отношении жителя Екатеринбурга, который зарезал заступившуюся за женщину с ребенком соседку, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в понедельник вечером пьяный мужчина устроил ссору со своей женой, она вышла в подъезд.

Ссору в подъезде услышала соседка, которая вышла из квартиры и стала заступаться за молодую женщину. При этом агрессивный подозреваемый нанес ей множественные ножевые ранения от которых женщина погибла на месте.

В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и о его заключении под стражу.

Напомним, 40-летний мужчина на улице Новгородцевой порезал ножом соседку на глазах у собственного сына.

Помогла спрятаться. Житель Екатеринбурга зарезал соседку на глазах у маленького сына
Узнать подробнее

Материалы по теме
Стало известно о состоянии женщины и ребенка после нападения мужчины с ножомВ Екатеринбурге отпустили напавшего с ножом мужчину на маму с ребенкомВ Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка
#СК РФ#Екатеринбург#Соседи#Нож#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14