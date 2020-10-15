В «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан по уже проданным билетам

В авиакомпании изданию объяснили, что это распространенная практика.
Так делают любые операторы. Рыночные правила такие. Люди покупают билеты и улетают, в случае открытия границ. Иначе будет создан огромный спрос и ажиотаж на покупку билетов, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Деньги планируют вернуть всем оплатившим перелет в Казахстан. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на сайте.
Напомним, международные перелеты из Екатеринбурга не были разрешены министерством транспорта. Улететь за границу можно из ограниченного круга городов РФ.