TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан по уже проданным билетам

15 октября 2020, 13:34
«Уральские авиалинии» аннулировали рейсы из Екатеринбурга в Казахстан по уже проданным билетам, пишет E1.

В авиакомпании изданию объяснили, что это распространенная практика.

Так делают любые операторы. Рыночные правила такие. Люди покупают билеты и улетают, в случае открытия границ. Иначе будет создан огромный спрос и ажиотаж на покупку билетов, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Деньги планируют вернуть всем оплатившим перелет в Казахстан. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на сайте.

Напомним, международные перелеты из Екатеринбурга не были разрешены министерством транспорта. Улететь за границу можно из ограниченного круга городов РФ.

Уральский аэропорт Кольцово продлевает запрет на международные полеты
Узнать подробнее

Материалы по теме
Уральский аэропорт Кольцово продлевает запрет на международные полеты
#Рейсы#Екатеринбург#Аэропорт «Кольцово»#Уральские авиалинии#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14