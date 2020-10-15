В Нижнем Тагиле школы начнут проверять подлинность прописки первоклассников

По её словам, для организации проверки потребуется создание взаимодействия между разными ведомствами. Для родителей ничего не изменится, временная регистрация или прописка по месту жительства по прежнему является основанием для приема учеников. Скорее всего, проверять будут только откровенные факты мошенничества, когда на одной жилплощади прописано несколько детей.