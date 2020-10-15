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В Нижнем Тагиле школы начнут проверять подлинность прописки первоклассников

15 октября 2020, 18:33
В Нижнем Тагиле школы начнут проверять подлинность регистрации по месту жительства у поступающих в первый класс, пишет ИА «Все новости».

Новые правила приема детей в школу в РФ утвердили в начале сентября. Прием документов на поступление теперь будет вестись с апреля по июнь. С 6 июня будут зачислять на вакантные места.

Ранее мы по собственной инициативе выборочно проверяли прописку, а теперь проверка обязательна для всех уже при поступлении на обучение, рассказала глава управления образования Татьяна Удинцева.

По её словам, для организации проверки потребуется создание взаимодействия между разными ведомствами. Для родителей ничего не изменится, временная регистрация или прописка по месту жительства по прежнему является основанием для приема учеников. Скорее всего, проверять будут только откровенные факты мошенничества, когда на одной жилплощади прописано несколько детей.

Напомним, накануне суд Екатеринбурга осудил женщину по уголовной статье за подделку документа о регистрации для приема в школу. Ей присудили штраф в 20 тысяч рублей.

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#Школа#Нижний Тагил#Общество
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