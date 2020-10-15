В Нижнем Тагиле торжественно открыли двор на Вые после реконструкции

15 октября жильцов домов № 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61 по улице Ермака и № 30, 32 по улице Лебяжинская поздравили с завершением комплексной реконструкции их дворов. На празднике также присутствовал глава города Владислав Пинаев и все, кто участвовал в ремонтных работах.