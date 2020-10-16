Свердловский министр образования заявил о возможном продлении каникул из-за COVID-19

Он отметил, что все зависит от ситуации с заболеваемостью в ближайшие две недели.
Мы заранее предупредим родителей. Но, прежде всего, этот вопрос будет предметом обсуждения на региональном штабе,сказал министр.
Он подчеркнул, что каникулы начнутся вовремя, в день, который утвержден в школах. Для учреждений, которые учатся по четвертям, каникулы начнутся 26 октября.
Ранее министр также заявил, что при развитии заболеваемости в сторону увеличения, будет рассматриваться вопрос о переводе всех школ на дистанционное обучение.