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В Екатеринбурге с начала недели вдвое выросло число отправленных на дистант классов

16 октября 2020, 11:21
По данным на 15 октября в Екатеринбурге из-за коронавируса на дистанционное обучение переведено 133 класса в 60 школах и 28 групп в 22 детсадах, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на департаменте образования Екатеринбурга.

В связи с ОРВИ на дистанционном обучении 7 классов в пяти школах и 35 групп в 31 детском саду.

Также были продлены сроки перевода на удаленное обучение для гимназии № 2. Учебное заведение было закрыто на неделю 8 октября в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ, его продлили до 18 октября.

В лицее № 135 из-за увеличения количества детей и педагогов, болеющих ОРВИ, перенесли срок осенних каникул с 15 до 23 октября.

В департаменте отмечают, что руководство школ имеет право самостоятельно разрабатывать календарный учебный график своей организации и изменять сроки начала каникул в счучае необходимости.

По данным департамента образования, эти решения приняты на уровне Екатеринбурга, на уровне всей области решений не принималось.

Напомним, по данным на 13 октября в Свердловской области на дистанционное обучение переведено более 400 школьных классов.

В Свердловской области на дистанционное обучение переведено более 400 классов
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