В Екатеринбурге с начала недели вдвое выросло число отправленных на дистант классов

В связи с ОРВИ на дистанционном обучении 7 классов в пяти школах и 35 групп в 31 детском саду.
Также были продлены сроки перевода на удаленное обучение для гимназии № 2. Учебное заведение было закрыто на неделю 8 октября в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ, его продлили до 18 октября.
В лицее № 135 из-за увеличения количества детей и педагогов, болеющих ОРВИ, перенесли срок осенних каникул с 15 до 23 октября.
В департаменте отмечают, что руководство школ имеет право самостоятельно разрабатывать календарный учебный график своей организации и изменять сроки начала каникул в счучае необходимости.
По данным департамента образования, эти решения приняты на уровне Екатеринбурга, на уровне всей области решений не принималось.
Напомним, по данным на 13 октября в Свердловской области на дистанционное обучение переведено более 400 школьных классов.