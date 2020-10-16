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В Нижнем Тагиле активисты рассказали о результатах четвертого дня замеров ТКО

16 октября 2020, 08:49
Вчера в Нижнем Тагиле прошел четвертый день замеров объема и массы накапливаемых твердых коммунальных отходов, а также крупногабаритных отходов, сообщил эколог-общественник Андрей Волегов на своей странице во «ВКонтакте».

В целом было без особых замечаний, кроме места, которое относится к частному сектору.

Он отмечает, что во время замеров 13 октября на улице Котовского, 87 в трех из пяти контейнеров для ТКО были обнаружены камни, что может повлиять на нормы накопления для частного сектора.

Общественник отмечает, что на улице Круговой-Авангардной, 156 в контейнерах для КТО было много автопокрышек и строительного мусора, хотя рядом находился пустой контейнер ТГО.

Напомним, в Нижнем Тагиле проходят замеры объема и массы накапливаемых твердых коммунальных отходов. Для обеспечения точности измерений используется сертифицированное оборудование. Полученные данные будут направлены в РЭК и станут основанием для расчета тарифов на вывоз мусора.

В Нижнем Тагиле начались замеры накапливаемых ТКО
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#Вывоз мусора#ТКО#Нижний Тагил#Общество
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