В Нижнем Тагиле активисты рассказали о результатах четвертого дня замеров ТКО

В целом было без особых замечаний, кроме места, которое относится к частному сектору.
Он отмечает, что во время замеров 13 октября на улице Котовского, 87 в трех из пяти контейнеров для ТКО были обнаружены камни, что может повлиять на нормы накопления для частного сектора.
Общественник отмечает, что на улице Круговой-Авангардной, 156 в контейнерах для КТО было много автопокрышек и строительного мусора, хотя рядом находился пустой контейнер ТГО.
Напомним, в Нижнем Тагиле проходят замеры объема и массы накапливаемых твердых коммунальных отходов. Для обеспечения точности измерений используется сертифицированное оборудование. Полученные данные будут направлены в РЭК и станут основанием для расчета тарифов на вывоз мусора.