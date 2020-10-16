В Симферополе семья собирает деньги на лечение 11-месячной девочки со СМА

Иногда удается довести информацию до людей, иногда нет. У нас есть одна знакомая блогер. Сегодня она сделала у себя на странице уже пятый пост и за день пришло сразу около двух миллионов рублей. Так что ориентировочно на 21 октября будет собрано 78 миллионов рублей, то есть практически половина, говорит Заурбек Бадоев.