В Свердловской области на карантин закрыто более 450 классов из-за COVID-19

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, все школы региона работают в очном режиме.
Если вчера было 442 класса, которые были выведены на карантин с связи с коронавирусной инфекцией на дистанционную форму обучения, то на сегодняшний день у нас 462 класса,говорит министр.
Он отмечает, что одна школа Екатеринбурга закрыта по причине ОРВИ и гриппа.
По данным на 28 сентября, которые приводил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, из-за COVID-19 на карантин был закрыт 321 класс, 300 классов были закрыты из-за ОРВИ и гриппа.
Биктуганов отметил, что в регионе фиксируются случаи закрытия детских садов из-за выявленных случаев коронавируса или ОРВИ.
Мы выводим на карантин и на дистанционное образование даже по каждому одному случаю, выявленному в классе или группе, для того, чтобы локализовать, чтобы не было распространения инфекции среди школьников, педагогов, воспитателей,сказал Биктуганов.
Напомним, в Свердловской области снова растет заболеваемость коронавирусом. С начала пандемии по данным оперштаба заразились 32 193 человека.