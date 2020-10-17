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В Нижнем Тагиле при тушении пожара спасли ребенка

17 октября 2020, 15:24
Вчера в Нижнем Тагиле при тушении пожара были эвакуированы девять человек, среди них один ребенок, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, 16 октября около 22.00 поступило сообщение о пожаре на улице Щорса.

Он начался на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. На площади 14 квадратных метров были повреждены напольное покрытие, а также домашнее имущество.

Для тушения пожара были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники. При этом были эвакуированы по лестничным маршам девять человек, в том числе при помощи спасательных устройств спасены три человека, один из них ребенок.

Пострадавших нет, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22.45.

Напомним, 14 октября в Нижнем Тагиле из жилого дома пожарные эвакуировали 14 человек.

В Нижнем Тагиле ночью эвакуировали 14 человек из-за пожара в жилом доме
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