В Свердловской области в массовое ДТП попал автомобиль Росгвардии

Происшествие случилось на перекрестке улицы Советской и проспекта Космонавтов.
По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля, один из них принадлежит Росгвардии. После ДТП одна из машин вылетела на тротуар.
На место происшествия приезжала скорая помощь.
В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. В результате проведенной экспертизы установлено состояние алкогольного опьянения у хозяина иномарки,говорят в пресс-службе.
Напомним, 15 октября в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП. В результате один из водителей получил перелом ребер и позвоночника.