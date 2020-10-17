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В Свердловской области в массовое ДТП попал автомобиль Росгвардии

17 октября 2020, 12:28
В Первоуральске этой ночью автомобиль Росгвардии попал в массовое ДТП, сообщает Е1.

Происшествие случилось на перекрестке улицы Советской и проспекта Космонавтов.

По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля, один из них принадлежит Росгвардии. После ДТП одна из машин вылетела на тротуар.

На место происшествия приезжала скорая помощь.

В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области TagilCity.ru сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ночью в Первоуральске на проспекте Космонавтов 30-летний нетрезвый водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение со служебным автомобилем группы задержания, который находился на маршруте патрулирования.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. В результате проведенной экспертизы установлено состояние алкогольного опьянения у хозяина иномарки,говорят в пресс-службе.

Напомним, 15 октября в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП. В результате один из водителей получил перелом ребер и позвоночника.

«Перелом ребер и позвоночника». В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП
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