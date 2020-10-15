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«Перелом ребер и позвоночника». В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП

15 октября 2020, 05:23
Фото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
Сегодня утром на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в группе «Инцидент Нижний Тагил во «ВКонтакте».

Сегодня в 6.00 водитель автомобиля «Рено», 1957 года рождения, ехал по улице Восточное шоссе со стороны Северного шоссе в сторону улицы Юности. У дома № 27 Б он допустил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1978 года рождения.

В результата ДТП водитель автомобиля «Рено» получил сотрясение головного мозга, водитель автомобиля ВАЗ-2114 доставлен в больницу с переломами позвоночника и ребер,рассказали TagilCity, ru в отделе пропаганды ГИБДД.

До этого водитель автомобиля ВАЗ-2114 ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, водитель «Рено» — два раза.

Предварительной причиной ДТП является несоблюдение скорости водителем автомобиля «Рено».

Напомним, 13 октября в Нижнем Тагиле в Северном поселке иномарка снесла электрический столб и перевернулась.

В Нижнем Тагиле иномарка снесла электростолб и перевернулась
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#ДТП#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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