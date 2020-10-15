«Перелом ребер и позвоночника». В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП

Сегодня в 6.00 водитель автомобиля «Рено», 1957 года рождения, ехал по улице Восточное шоссе со стороны Северного шоссе в сторону улицы Юности. У дома № 27 Б он допустил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1978 года рождения.