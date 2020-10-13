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В Нижнем Тагиле иномарка снесла электростолб и перевернулась

13 октября 2020, 19:21
В Нижнем Тагиле в поселке Северный иномарка снесла электрический столб и перевернулась, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

ДТП произошло недалеко от проходной «Уралхимпласта» на Северном шоссе. К месту аварии прибыли спасатели. Водителя пришлось извлекать с помощью специального оборудования.

По предварительной информации водитель не справился с управлением. После извлечения из транспортного средства его передали врачам скорой медицинской помощи.

Напомним, 11 октября в Каменске-Уральском инспекторы ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем «Газели». Ранее он уже получал штраф за пьяную езду. Теперь ему грозит уголовное наказание.

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#ДТП#Нижний Тагил#Происшествия
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