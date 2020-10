На Урале пьяный водитель «ГАЗели» устроил гонки с полицией

В Каменске-Уральском патрульные ДПС гонялись за пьяным водителем, сообщает Е1.

Происшествие случилось 11 октября, в ночь субботы на воскресенье. Около 1.30 внимание полицейских привлек микроавтобус, который проехал мимо экипажа, нарушая скоростной режим. Водитель проигнорировал требование остановиться, сотрудникам ДПС пришлось погнаться за нарушителем. Водитель неоднократно совершал опасные маневры, создавая угрозу для других участников дорожного движения. По громкоговорителю полицейские требовали, чтобы он остановился, но мужчина их игнорировал,сообщают в ГИБДД по Свердловской области. Проехав весь центр города, водитель «Газели» остановился на парковке. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования он отказался. Ранее водитель уже получал штраф за пьяную езду, теперь ему грозит уголовное наказание. 12 октября мировой судья арестовал автомобилиста на 10 суток. Ему придется заплатить штраф за невыполнение законных требований полиции. Также мужчина понесет административную ответственность за проезд на красный свет светофора и отсутствие ремня безопасности. Video: ГИБДД по Свердловской области Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП с участием пешеходов, одна женщина скончалась в больнице от полученных травм. В Нижнем Тагиле скончалась сбитая пьяным водителем женщина-пешеход

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter