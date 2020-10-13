На Урале пьяный водитель «ГАЗели» устроил гонки с полицией

Ранее водитель уже получал штраф за пьяную езду, теперь ему грозит уголовное наказание. 12 октября мировой судья арестовал автомобилиста на 10 суток. Ему придется заплатить штраф за невыполнение законных требований полиции. Также мужчина понесет административную ответственность за проезд на красный свет светофора и отсутствие ремня безопасности.