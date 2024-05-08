Толстовки с хештегом и логотипом города появятся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Спереди на зеленых толстовках расположится белый логотип с символикой Нижнего Тагила, а сзади — хештег #ТАГИЛЛУЧШЕЧЕМТЫДУМАЕШЬ. Всего будет закуплено 50 изделий разного размера, от 42 до 58, выяснила редакция TagilCity.ru.
Изготовить и привезти товар в администрацию на улице Пархоменко, 1А необходимо в течение 25 дней с даты заключения договора. К толстовкам предъявляются особые требования. Так, например, они должны быть сшиты из скани, состоящей из хлопка и полиэстра, с капюшоном, карманом «кенгуру» и подходить как мужчинам, так и женщинам.
При печати не допускаются какие-либо дефекты, потеря или смазывание элементов. Логотипы должны быть яркими и четкими, с предельным разрешением. Толстовки необходимо тщательно упаковать.