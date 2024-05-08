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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Толстовки с хештегом и логотипом города появятся в Нижнем Тагиле

Толстовки с хештегом и логотипом города появятся в Нижнем Тагиле

8 мая 2024, 14:03
Фото: 1MI
50 толстовок с логотипом и хештегом #ТАГИЛЛУЧШЕЧЕМТЫДУМАЕШЬ приобретает администрация Нижнего Тагила для проведения различных мероприятий. На это выделено 335 тысяч рублей.

Спереди на зеленых толстовках расположится белый логотип с символикой Нижнего Тагила, а сзади — хештег #ТАГИЛЛУЧШЕЧЕМТЫДУМАЕШЬ. Всего будет закуплено 50 изделий разного размера, от 42 до 58, выяснила редакция TagilCity.ru.

Изготовить и привезти товар в администрацию на улице Пархоменко, 1А необходимо в течение 25 дней с даты заключения договора. К толстовкам предъявляются особые требования. Так, например, они должны быть сшиты из скани, состоящей из хлопка и полиэстра, с капюшоном, карманом «кенгуру» и подходить как мужчинам, так и женщинам.

При печати не допускаются какие-либо дефекты, потеря или смазывание элементов. Логотипы должны быть яркими и четкими, с предельным разрешением. Толстовки необходимо тщательно упаковать.

Фото: Проектная документация

Ранее мэрия Нижнего Тагила закупила почтовые марки и конверты на 444 тысячи рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Одежда#Логотип#Екатеринбург#Закупка#Толстовка
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