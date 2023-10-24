130 пневматических винтовок получит центр патриотического воспитания в Нижнем Тагиле

Товар поставщик должен привезти одной партией в течение 15 дней с даты заключения контракта. Выгрузить его необходимо в здание ГДМ на улице Пархоменко, 37. В случае, если винтовки будут иностранного производства, то на момент передачи они должны надлежащим образом пройти таможенное оформление.