130 пневматических винтовок получит центр патриотического воспитания в Нижнем Тагиле

Posted 24 октября, 11:04
Published 24 октября, 11:04
Modified 24 октября, 11:06
Updated 24 октября, 11:06
Товар поставщик должен привезти одной партией в течение 15 дней с даты заключения контракта. Выгрузить его необходимо в здание ГДМ на улице Пархоменко, 37. В случае, если винтовки будут иностранного производства, то на момент передачи они должны надлежащим образом пройти таможенное оформление.
Среди технических характеристик однозарядного нарезного спортивного инвентаря калибра 4,5 миллиметра значатся наличие прицельной планки и мушки, вес от двух до трех килограммов, автоматическое включение предохранителя и другие.
В документации отмечается, что товар должен быть новым и находиться в упаковке, соответствующей государственным стандартам, а также содержать необходимую маркировку.
Использоваться винтовки будут в центре патриотического воспитания «Авангард», который работает на базе нашего дворца. Макеты автоматов закупались тоже для него, — рассказала TagilCity.ru замдиректора «Городского дворца молодежи» Ольга Суворкова.
Гарантия качества составит 12 месяцев. В это время поставщик будет оказывать весь комплекс по техническому обслуживанию и ремонту пневматических винтовок. Заявки на электронный аукцион от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 октября 2023 года.
Напомним, ранее ГДМ объявил тендер на закупку 130 макетов автоматов на сумму в четыре миллиона рублей.