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Posted 24 октября, 11:04

Published 24 октября, 11:04

Modified 24 октября, 11:06

Updated 24 октября, 11:06

Дворец молодежи в Нижнем Тагиле закупает 130 спортивных пневматических винтовок

130 пневматических винтовок получит центр патриотического воспитания в Нижнем Тагиле

24 октября 2023, 11:04
Фото: 1MI

Дворец молодежи в Нижнем Тагиле закупает 130 спортивных пневматических винтовок

«Городской дворец молодежи» в Нижнем Тагиле объявил закупку на приобретение 130 спортивных пневматических винтовок. На это выделено 1,26 миллиона рублей.

Товар поставщик должен привезти одной партией в течение 15 дней с даты заключения контракта. Выгрузить его необходимо в здание ГДМ на улице Пархоменко, 37. В случае, если винтовки будут иностранного производства, то на момент передачи они должны надлежащим образом пройти таможенное оформление.

Среди технических характеристик однозарядного нарезного спортивного инвентаря калибра 4,5 миллиметра значатся наличие прицельной планки и мушки, вес от двух до трех килограммов, автоматическое включение предохранителя и другие.

В документации отмечается, что товар должен быть новым и находиться в упаковке, соответствующей государственным стандартам, а также содержать необходимую маркировку.

Использоваться винтовки будут в центре патриотического воспитания «Авангард», который работает на базе нашего дворца. Макеты автоматов закупались тоже для него, — рассказала TagilCity.ru замдиректора «Городского дворца молодежи» Ольга Суворкова.

Гарантия качества составит 12 месяцев. В это время поставщик будет оказывать весь комплекс по техническому обслуживанию и ремонту пневматических винтовок. Заявки на электронный аукцион от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 октября 2023 года.

Напомним, ранее ГДМ объявил тендер на закупку 130 макетов автоматов на сумму в четыре миллиона рублей.

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