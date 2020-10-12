В Нижнем Тагиле прошли похороны умершей после пьяного ДТП женщины

Кроме того, он рассказал, что сестра погибшей также стала одной из потерпевших в этом ДТП. В тот день женщины вместе ходили по магазинам. Она находится в ЦГБ № 4, у нее диагностировали перелом таза помимо ранее диагностированного открытого перелома руки.