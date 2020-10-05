Сын погибшей в ДТП тагильчанки рассказал какое наказание хочет для пьяного водителя

Сын погибшей в ДТП тагильчанки рассказал какое наказание хочет для пьяного водителя

Сегодня, 13:01ОбществоPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
В Нижнем Тагиле сын сбитой пьяным водителем женщины намерен добиваться максимального наказания для виновника ДТП.

По словам Александра, он уже общался с юристами и со следователями. Мужчина намерен лично контролировать ход расследования и добиваться максимального срока.

Ни о каких поселениях и условных сроках не может идти и речи. Мы будем идти до конца,сообщил TagilCity.ru сын погибшей.

Также Александр выразил надежду, что прокуратура максимально профессионально и ответственно подойдет к делу. По данной статье предусматривается уголовное наказание от трех до 12 лет лишения свободы.

Напомним, вчера в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении водителя, совершившего наезд на пешеходов. Массовое ДТП произошло 3 октября около кинотеатра «Красногвардеец». Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-2109» врезался в «Дэу Нексия» и «Шкоду Рапид», потом снес ограждение и въехал в толпу пешеходов. В результате пострадали шесть человек, одна женщина скончалась в больнице.

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