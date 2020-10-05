Сын погибшей в ДТП тагильчанки рассказал какое наказание хочет для пьяного водителя

Напомним, вчера в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении водителя, совершившего наезд на пешеходов. Массовое ДТП произошло 3 октября около кинотеатра «Красногвардеец». Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-2109» врезался в «Дэу Нексия» и «Шкоду Рапид», потом снес ограждение и въехал в толпу пешеходов. В результате пострадали шесть человек, одна женщина скончалась в больнице.