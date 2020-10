Сын погибшей в ДТП тагильчанки рассказал какое наказание хочет для пьяного водителя

В Нижнем Тагиле сын сбитой пьяным водителем женщины намерен добиваться максимального наказания для виновника ДТП.

По словам Александра, он уже общался с юристами и со следователями. Мужчина намерен лично контролировать ход расследования и добиваться максимального срока. Ни о каких поселениях и условных сроках не может идти и речи. Мы будем идти до конца,сообщил TagilCity.ru сын погибшей. Также Александр выразил надежду, что прокуратура максимально профессионально и ответственно подойдет к делу. По данной статье предусматривается уголовное наказание от трех до 12 лет лишения свободы. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении водителя, совершившего наезд на пешеходов. Массовое ДТП произошло 3 октября около кинотеатра «Красногвардеец». Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-2109» врезался в «Дэу Нексия» и «Шкоду Рапид», потом снес ограждение и въехал в толпу пешеходов. В результате пострадали шесть человек, одна женщина скончалась в больнице. После смертельного ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело

