После смертельного ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на пешеходов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственное подразделение ОВД Нижнего Тагила возбудило уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении пьяного водителя, совершившего ДТП. В результате происшествия пострадали шесть человек, одна женщина-пешеход о полученных травм скончалась. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Напомним, массовое ДТП с участием пешеходов произошло вчера на улице Победы около кинотеатра «Красногвардеец». Пьяный 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» выехал на красный сигнал светофора, столкнулся с «Дэу Нексия» и «Шкода Рапид», после чего снес ограждение и въехал в пешеходов. В результате пострадали шесть человек, одна из женщин-пешеходов накануне скончалась в больнице после многочисленных операций. В Нижнем Тагиле скончалась сбитая пьяным водителем женщина-пешеход

