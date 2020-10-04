После смертельного ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело

Напомним, массовое ДТП с участием пешеходов произошло вчера на улице Победы около кинотеатра «Красногвардеец». Пьяный 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» выехал на красный сигнал светофора, столкнулся с «Дэу Нексия» и «Шкода Рапид», после чего снес ограждение и въехал в пешеходов. В результате пострадали шесть человек, одна из женщин-пешеходов накануне скончалась в больнице после многочисленных операций.