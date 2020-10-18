TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле мотоциклист не справился с управлением и попал в больницу с травмами

18 октября 2020, 10:30
Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД
В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, инцидент случился 16 октября в 16.44. Водитель мотоцикла «Suzuki» 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Новолебяженская в сторону улицы Ермака, не справился с управлением и съехал с дорожной части, впоследствии чего мотоцикл «опрокинуло». На место инцидента выезжали пожарные — одна единица техники и три человека личного состава.

Водитель мотоцикла был доставлен в больницу с множественными травмами, подчеркнули в отделе.

Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

Другое ДТП с участием грузового автомобиля «Hino» произошло этим же днем в Горноуральском городском округе, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. В результате инцидента есть пострадавший, а к месту аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение из двух единиц техники и пяти человек личного состава.

Напомним, 17 октября в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке, в котором пострадала девочка-подросток.

В Нижнем Тагиле в ДТП на Вагонке пострадала девочка-подросток
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Свердловской области в массовое ДТП попал автомобиль РосгвардииСтали известны подробности смертельного ДТП на Фестивальной в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле в ДТП на Вагонке пострадала девочка-подросток
#Горноуральский городской округ#ДТП#Мотоцикл#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14