В Нижнем Тагиле мотоциклист не справился с управлением и попал в больницу с травмами

Как рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, инцидент случился 16 октября в 16.44. Водитель мотоцикла «Suzuki» 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Новолебяженская в сторону улицы Ермака, не справился с управлением и съехал с дорожной части, впоследствии чего мотоцикл «опрокинуло». На место инцидента выезжали пожарные — одна единица техники и три человека личного состава.